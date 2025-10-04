Manisa'da Kız Kardeşine Şiddet Uygulayan Şüpheli Gözaltına Alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 16 yaşındaki kız kardeşine kaynar su döken 19 yaşındaki şüpheli, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur kız için gerekli tedbirleri alıyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp, kaynar su döktüğü anları sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki şüphelinin M.A.İ.A. olduğunu tespit etti.
Yunusemre ilçesindeki adresinde gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.
Açıklamada, ağabeyinin şiddetine maruz kalan kız için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.