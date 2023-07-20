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Manisa'da Karton Yüklü Tır Dorsesi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan karton yüklü tır dorsesi, kullanılamaz hale geldi. Denizli-Alaşehir kara yolunda Adil Sert yönetimindeki 03 LD 358 plakalı tırın dorsesi, sol arka tekerin alev alması sonucu yanmaya başladı. Alevleri gören Sert, tırın kupa ile dorse kısmını ayırarak, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan karton yüklü tır dorsesi, kullanılamaz hale geldi.

Denizli-Alaşehir kara yolunda Adil Sert yönetimindeki 03 LD 358 plakalı tırın dorsesi, sol arka tekerin alev alması sonucu yanmaya başladı.

Alevleri gören Sert, tırın kupa ile dorse kısmını ayırarak, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Alaşehir Denizli İtfaiye Manisa Güncel Haberler

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