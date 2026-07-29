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Manisa'da hafif ticari araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'da hafif ticari araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Manisa'da hafif ticari araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa'da hafif ticari araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan G.B. (47), B.Ş. (47) ve Ö.U.A'nın (47) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma gişeleri çıkışında durdurulan hafif ticari araçta 59 bin 212 sentetik ecza hapı ile 1 kilo 902 gram uyuşturucu ele geçirilmiş, araçtaki G.B, B.Ş. ve Ö.U.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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