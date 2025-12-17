Haberler

Manisa'da evi yanan kadına ulaşılamıyor
Güncelleme:
Manisa'nın Gördes ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 3 bitişik evi de etkiledi. İtfaiye ekipleri yangını 3 saatlik çalışmayla söndürdü, ev sahibi Türkan Büke'ye ulaşılamadığı için arama çalışmaları başlatıldı.

MANİSA'nın Gördes ilçesinde bir evde çıkan, bitişikteki 3 eve daha sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının başladığı evin sahibi Türkan Büke'ye (60) ulaşılamadığı belirtilirken, ekipler arama çalışması başlattı.

Gördes ilçesi Evciler Mahallesi'nde Türkan Büke'nin yaşadığı tek katlı evde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Türkan Büke'ye ulaşılamadığı belirtilirken, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleri eşliğinde arama çalışması başlatıldı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
