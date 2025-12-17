Manisa'da evi yanan kadına ulaşılamıyor

MANİSA'nın Gördes ilçesinde bir evde çıkan, bitişikteki 3 eve daha sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının başladığı evin sahibi Türkan Büke'ye (60) ulaşılamadığı belirtilirken, ekipler arama çalışması başlattı.

Gördes ilçesi Evciler Mahallesi'nde Türkan Büke'nin yaşadığı tek katlı evde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Türkan Büke'ye ulaşılamadığı belirtilirken, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleri eşliğinde arama çalışması başlatıldı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.