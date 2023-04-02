MANİSA'DA ÇİFTE VATANDAŞLAR BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN SANDIK BAŞINDA

MANİSA'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti. Manisa'da 5 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Bulgaristan'daki genel seçimler kapsamında Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmaya başladı. 24 ilde kurulan 162 sandıkta çifte vatandaşlığa sahip olan seçmenler, saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. Manisa'da da Karaağaçlı İlkokulu'nda 1, Güzelyurt TOKİ İlkokulu'nda 1 ve Akmescit Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu'nda 1 sandık olmak üzere toplam 3 sandık kurulurken, 5 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor.

'BU 5'İNCİ SEÇİM, İYİ BİR KATILIM BEKLİYORUZ'

Manisa Rumeli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu, 2,5 senedir maalesef hükümet kurulamıyor, bir hükümet boşluğu var. Vatandaşlar olarak, oyumuzu kullanıyoruz. Türkiye'de 24 ilde 162 sandıkta toplam oy kullanması gereken 300 bin seçmen var. Bu 5'inci seçim, iyi bir katılım bekliyoruz. Bu sefer hükümetin kurulacağını düşünüyoruz. Herkesi sandığa davet ediyoruz. Sandığa gelsinler, kimliğe sahip çıksınlar. O pasaportun değerini bilsinler. Manisa'da Akmescit, Karaağaçlı ve Güzelyurt mahallelerinde 3 sandık var, yaklaşık 5 bin seçmen var. Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin 36 milletvekili var. Bu hareket daha çok Türklerin hakkını savunduğu için bu harekete destek oluyoruz. Hedefimiz 40 milletvekili. Yüzde 20'yi bulursak, hükümette etkili olacağız ifadelerini kullandı.

'HAKLARIMIZI TEKRAR GERİ ALMA ŞANSIMIZ OLACAK'

Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan Mustafa Kader ise Mevcut 36 milletvekilimiz var, bunu 40'ın üzerine çıkarabilirsek, gerçekten anahtar parti konumunda olunacak. Daha önceden 2 sefer hükümet ortağı olduk, tekrar hükümet ortağı olma şansımız olacak. Bu olduğu zaman özellikle Bulgaristan'daki azınlık Türk ve Müslümanlarla ilgili 1989 öncesi yaşananlar bir daha yaşanmayacak, oradaki insanlarımızın hakları verilecek. 1960 yılında geldim. Orada Bulgarca ve Türkçe eğitim alıyordum, şu an orada Türkçe eğitim yok. 40'ın üzerinde milletvekili çıkardığımızda ve hükümet ortağı olduğumuzda tekrar o günlere dönme şansımız olacak. Oradaki haklarımızı tekrar geri alma şansımız olacak diye konuştu.(DHA)