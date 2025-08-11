Manisa'da Camide Taç Düşmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde, cami mihrabının üzerindeki taç kısmının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazının ardından mihrabın üzerindeki tuğlalardan yapılmış taç düştü.

Camideki Mevlüt Altungeyik (66) ve İbrahim Kara (67) yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altungeyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Kara'nın tedavisi sürüyor.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazı sonrası, mihrabın üstündeki duvarda inceleme yapılırken Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara isimli vatandaşlarımız, üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralanmışlardır. Hastanede tedavisi devam etmekte olan Mevlüt Altungeyik maalesef bu sabah vefat etmiştir, kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."

Öte yandan hayatını kaybeden Altungeyik'in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındıktan sonra mahalle camisine getirildi.

Altungeyik'in cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu ve Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya ile mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle muhtarı Mehmet Deniz, AA muhabirine deprem sonucu mahallelerinde birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, dün saat 19.53'teki ilk depremde caminin mihrabındaki bir parçanın yerinden ayrıldığını söyledi.

Deniz, Altungeyik'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek, "Cami şu anda geçici olarak ibadete kapatıldı, mihrap yapılınca cami yeniden hizmete açılacak. İlk depremde fayans düşüyor. Yatsı namazından sonra o parçayı da alalım derken, ikinci bir deprem oluyor ve o parça üzerlerine düşüyor, bir vatandaşımız yaralandı, birini kaybettik, üzgünüz. Her şey Allah'tan." dedi.