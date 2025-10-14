Manisa'da Büyük Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

TÜRKİYE Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Manisa'da olası büyük bir depreme hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Deprem gibi büyük afetler, yalnızca bir kurumun değil, tüm toplumun ortak mücadelesini gerektiren krizlerdir. Tatbikat, sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri ölçmek, toplumda afet bilincini artırmak açısından son derece önemlidir" dedi.

TAMP kapsamında, Manisa'da olası büyük bir depreme hazırlık amacıyla geniş çaplı deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği merkez üssü Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi olan ve yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Manisa ve çevre illerde hissedildi. Depremde yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti, 48 bine yakın kişi yaralandı. 25 bin bina ağır hasar alırken, 11 bin bina tamamen yıkıldı. En büyük yıkım Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde yaşandı. Ahmetli, Gölmarmara ve Salihli ilçelerinde ise ciddi bir hasar oluşmadı. Depremin ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), emniyet, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve yerel yönetimler hızlı şekilde sahaya intikal etti. Çalışmalar, kurulan 'Kriz Merkezi'nden anlık olarak takip edildi.

Tatbikat kapsamında, depremden etkilenen vatandaşlar için devlet yurtları, spor salonları, kamu tesisleri ve çadır alanları geçici barınma alanı olarak hazırlandı. Toplam 182 bin 468 kişi bu hizmetten faydalandı. Beslenme, hijyen ve temel ihtiyaçlar için gerekli tüm lojistik destek sağlanırken, çocuklar, yaşlılar ve travma yaşayan bireyler için psikososyal destek ekipleri görev aldı. Elektrik, su ve doğal gaz gibi altyapı hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar teknik ekipler tarafından giderildi. Boşaltılan bölgelerde ise güvenlik önlemleri artırıldı.

'GÜVENLİ YERLEŞİM ALANLARININ OLUŞTURULMASI ÖNEMLİ'

Saruhanlı ilçesinde deprem sebebiyle yıkılan 2 katlı binanın enkazında çalışmalar gerçekleşti. Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın yönettiği arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişi sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. Tatbikat sonrası basın açıklaması yapan Vali Özkan, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekerek, "Deprem gibi büyük afetler, yalnızca bir kurumun değil, tüm toplumun ortak mücadelesini gerektiren krizlerdir. Bu tatbikat, sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri ölçmek, toplumda afet bilincini artırmak ve vatandaşlarımızı doğru reflekslerle donatmak açısından son derece önemlidir" dedi.

Manisa'nın aktif fay hatları üzerinde yer aldığına dikkat çeken Vali Özkan, "Afetlerle mücadelede en önemli unsur, sadece müdahale değil, afet öncesi alınan yapısal ve yapısal olmayan tedbirlerdir. Kentimizin yapı stoğunun iyileştirilmesi, güvenli yerleşim alanlarının oluşturulması ve imar planlarının bilimsel veriler ışığında gözden geçirilmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, tatbikatta görev alan Manisa ve 17 destek ilden gelen toplam 1800'ün üzerindeki personel ve gönüllüye teşekkür ederek, "Afetlere hazır, dirençli, bilinçli ve güvenli bir Manisa için hep birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.