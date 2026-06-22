100. Gazi Koşusu'nda koşacak safkanlar belli oldu

Türk yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan ve bu yıl dalya demeye hazırlanan Gazi Koşusu öncesinde geri sayım hızlandı. Cumhuriyet tarihinin en köklü spor geleneklerinden biri olan dev derbi için asil kayıt yaptıran safkanlar ile yedek sıralaması resmiyet kazandı. Yarış severlerin merakla beklediği kesin jokey deklareleri ise cuma günü tamamlanacak.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ÖDÜL HAVUZU

1927 yılından beri aralıksız düzenlenen ve Türk atçılığının "derbisi" kabul edilen Gazi Koşusu, 100. yılına özel tarihi bir ikramiye ile taçlandırılıyor. Bu yılki yarışın resmi birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak açıklandı. Bunun yanı sıra, "100. Yıl Özel Ödülü" kapsamında kazanan safkanın sahibine 50 milyon TL daha ödeme yapılacak. Böylece şampiyonluğa ulaşacak atın sahibi, tek bir yarışta toplam 100 milyon TL'lik rekor bir ödülün sahibi olacak.

DEV YARIŞ PAZAR GÜNÜ VELİEFENDİ'DE

100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15’te İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yeteneklerini sergileyeceği bu tarihi mücadele, geleneksel olarak 2400 metre çim pistte koşulacak.

YEDEK LİSTESİ NETLEŞTİ

Açıklanan resmi listeye göre yarışın yedek safkanları sırasıyla Super Tomo (23), Falconnidae (24), Shadow Soldier (25), Rand Al Thor (26) ve Bizon (27) olarak belirlendi. Asil listede yer alan 22 İngiliz tayından herhangi birinin yarış gününe kadar koşudan çekilmesi durumunda, bu safkanlar sıralamalarına göre start alma hakkı kazanacak.

100. Gazi Koşusu'nda Kayıtlı Safkan Listesi: