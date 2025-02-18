4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
Özel, ismini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller'in yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada tanık olarak dinlenen kızı Rabia, olayın detaylarını aktardı. Maktulün yakınları, sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Eller, kızı Rabia Nur Eller, maktul Selda Eller'in annesi Zehra Can Şahin, babası Mustafa Durmaz, taraf avukatları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Rabia Nur Eller (21), cinayete şahit olmadığını, olayı babaannesinin telefonla kendisini aramasıyla öğrendiğini belirtti.

Eller, bunun üzerine aradığı babasının kendisine "Ben gidiyorum, anneni öldürdüm, karakola teslim oluyorum." dediğini anlattı.

Annesi ile babasının sürekli tartışıp kavga ettiğini ve bu nedenle boşanma kararı aldıklarını aktaran Eller, babasından şikayetçi olduğunu belirterek, tanık olarak dinlenilmesi planlanan 9 yaşındaki kardeşinin beyanlarını pedagog eşliğinde vermesini talep etti.

Müşteki tarafının avukatı Mehmet Arslan da maktul Selda Eller'in cep telefonunun olay yerinde bulunamadığını, sanık Gökhan Eller'in muhtemel delilleri karartmak için telefonu yanına aldığını iddia etti.

Arslan, HTS kayıtlarına göre cinayetten sonra bir süre sanık ile maktulün telefonunun aynı konumlarda sinyal verdiğine işaret ederek, bu hususun mahkeme heyetince göz önünde bulundurulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer tanıkların dinlenilmesi için davanın ertelenmesine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Selda Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz, "Adalet yerini bulsun istiyorum. Müebbetle yargılansın istiyorum, genç yaşında kızımı toprağa verdim. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. O da oradan çıkmasın." dedi.

Anne Zehra Can Şahin de sanığın beyanlarıyla kızını karalamaya çalıştığını dile getirerek, "Madem benim kızım onu aldatıyordu, niye yeniden evlenme teklifi etti kızıma. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Avukat Mehmet Arslan da olaydan sonra Selda Eller'in telefonunun bulunamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tanık bir anlık panikle yanına aldığını, kesinlikle delil gizleme kastının olmadığını belirtmişti. Ancak gelen HTS kayıtlarında da görüldüğü gibi sanık 1 saat boyunca telefonu yanında gezdiriyor, kendisinin telefonundan nereden sinyal alınıyorsa, maktulün telefonundan da yanında sinyal alınıyor. Muhtemelen Selda Eller öldürülmeden önce, eşinin kendisine yaptığı darp girişimi, tehdit ve hakaretlerin hepsini kayda almıştı. Sanık şifre gerektiği için telefona giremediğinden delilleri ortadan kaldırma amacıyla telefonu yok etti. Bu duruşmada bu ortaya çıktı."

Olay

Güzelyurt Mahallesi'nde 23 Eylül 2024'te 5780 Sokak'taki sitede yaşayan güzellik salonu işletmecisi Selda Eller ile boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Eller arasında tartışma çıkmış, komşuların ihbarıyla eve giden polis ve sağlık ekipleri çocuk odasında buldukları kadının boğularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görev yapan Gökhan Eller'in, ifadesinde Selda Eller'in evine kişisel eşyalarını toplamak için gittiğini, bu sırada aralarında çıkan tartışmada öfkesine hakim olamadığını ve eşini boğduğunu söylediği öğrenilmişti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "eşe karşı kasten öldürme" suçundan Gökhan Eller hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
img

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
img

Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar'a: Her şeyi öğrendim
img

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak altın hesabı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.