Manisa'da 44 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında takip ettiği iki minibüsü Kırkağaç ilçesindeki yol denetiminde durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yurt dışına çıkarılmak istenen 44 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile 2 Türk organizatör yakalandı. Öte yandan araçlarda, 2 adet şişme bot, 2 adet bot motoru, 2 adet benzin deposu ve 6 adet bot pompası ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri M.Y. ve M.T.G. tutuklandı. Kaçak göçmenlerin de sınır dışı işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel