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Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü için el sanatları sergisi açıldı

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Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla el sanatları sergisi düzenlendi. Açılış törenine Kaymakam Murat Kütük, Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem ve AK Parti Belediye Başkan adayı Ömer İşçi de katıldı. Sergiye AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da ziyarette bulundu.

Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü dolayısıyla Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından el sanatları sergisi açıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Öğretmenevi Camlı Salon'da düzenlenen açılış törenine Kaymakam Murat Kütük, Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem ve AK Parti Belediye Başkan adayı Ömer İşçi de katıldı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın seslendirildiği törende kursiyerlerin eserleri hakkında katılımcılara bilgi verildi, üzüm hoşafı ikram edildi.

Öte yandan sergiyi AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

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