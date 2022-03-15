Manisa Büyükşehir'den 'Koç' Gibi Proje

MANİSA (Bültenler) - Kula Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen törenle Kula, Selendi ve Demirci ilçelerinde bulunan üreticilere yüzde 75 hibe destekli olarak merinos ve kıvırcık cinsi 53 adet damızlık koç dağıtılırken; Mart ayı içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 200 adet koç üreticilere teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınma destekleri kapsamında 2022 yılı Mart ayı içerisinde küçükbaş hayvan üreticilerine 200 adet damızlık koç dağıtımı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında Kula, Selendi ve Demircili üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle 53 adet damızlık koç verildi. Kula Hayvan Pazarında düzenlenen dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kula Tarım Orman Müdürü Bilgin Sarısu, Kula Muhtarlık İşleri Müdürü Faik Şentürk, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ve üreticiler katıldı.

Öztozlu, 'Sürü Kalitesi İyileştirilerek Verim Arttırılacak'

Damızlık koç dağıtımının ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Merkezde, Akhisar'da, Salihli'de, Kula'da koç dağıtım törenlerimizi gerçekleştirdik. Bu sonuncusu. Toplam, 200 koçumuz üreticimizle buluşturduk. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğünün ortak proje kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sürü kalitesini geliştirmek amacıyla yaptığımız bir proje. Bu proje sayesinde verim daha fazla artacak. Vatandaşlarımız, üreticilerimiz memnun" dedi.

Destekler Artarak Devam Edecek

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu konuşmasının devamında önümüzdeki yıl yapılacak desteklerin artacağını da müjdeledi. Öztozlu, "Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Başkanımızdan da talimat aldık. Seneye bu projemiz katlanarak devam edecek. Bu 200 olan sayıyı daha fazla arttıracağız. Bildiğiniz üzere bu koçları Bursa Karacabey'deki TİGEM'den alıyoruz. Bunlar ari ırk. Yani aşıları tam, verimliliği yüksek olan hayvanlar. Bu sayede de çiftçilerimizin kendi sürülerinin kalitesi artacak. Kırsala ve hayvancılığa desteğimiz artmış olacak. Burada muhtarlarımız ve vatandaşlarımız var. Onların mutluluğunu görmek bizleri daha çok memnun ediyor" diye konuştu.

Projelerin Devamını Diliyoruz

Kula Tarım Orman Müdürü Bilgin Sarısu, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Tarım İl Müdürlüğümüzün ortak projesi. Tabi ki finansmanını Manisa Büyükşehir Belediyemiz sağlıyor. Buradaki temel amacımız, küçükbaş hayvancılıkta ari bir ırk elde etmek ve ırkın üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesine katkı sağlamak. Katkılarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum, inşallah çiftçilerimiz için hayırlısı olur, ilaveten Büyükşehir Belediyemizin projelerinin devamını bekliyoruz" diye konuştu.

Üreticiler Teşekkürlerini Dile Getirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan proje ile damızlık koçlarını teslim alan üreticiler, mutluluklarını belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

Kadir Yıldırım, 'Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne dağıtılan hayvanlar için teşekkür ediyorum. İnşallah sürülerimizin kalitesi artacak'.

Medine Yıldız, 'Çok memnun oldum, Allah razı olsun. Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum'.

Ahmet Çelebi, 'Cengiz Ergün Başkanımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel bir koç aldık. Memnunum'.

Mikail Aydoğdu, 'Çok güzel bir ırk koç verildi. Çok memnunuz. Teşekkür ediyorum'.

İdris Savaş, 'Koç dağıtımı için başvuruda bulunduk. Başvurumuz kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e Kula'daki koç dağıtımı için çok teşekkür ediyorum'.

Ragıp Aydın, 'Koç dağıtımı için Manisa Büyükşehir Belediyesine ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teşekkür ederim'.

Mehmet Köse, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Cengiz Ergün'e koç dağıtımı için teşekkür ediyorum'.

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