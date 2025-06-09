Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kalbinde, akciğerinde ciddi hasar var

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Zeyrek'in hayatta kalma mücadelesinin sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. İsmet Topçu, "Şu an için iyi ya da kötü diyebileceğimiz net bir gelişme yok. Süreç içinde hasar gören organların iyileşmesi bekleniyor. Yoğun bakım tedavisi devam ediyor, diyaliz desteği sürdürülüyor" diye konuştu.

"UYANDIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Zeyrek'in hayati fonksiyonlarını sağlamaya odaklandıklarını vurgulayan Topçu, "Kalbinde, akciğerinde ciddi hasarlar var. Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Topçu, şunları söyledi:

"DÜNDEN FARKLI BİR GELİME YOK"

"Bugün itibarıyla dünden daha farklı olarak tedavimiz yine yoğun bakımda üst düzey devam ediyor ama dün ile bugün arasında bakıldığında iyi yönde bir gelişme yok ama negatif yönde de bir gelişme yok. Mevcut tedavisi, hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Teknik ekipman anlamında tüm ihtiyaçlar karşılanıyor, bir sıkıntımız yok. Hem kalbinin hem akciğerin oksijenlenmesinin sağlanması, bir de böbreklerin diyaliz fonksiyonlarının sürdürülmesi işlemleri yoğun bakımda devam ediyor. Bununla ilgili tüm bilgilendirmelerle, gerekli başka konularda uzmanlarıyla birlikte değerlendirmelerle süreç devam ediyor. Dünden daha farklı bir gelişme yok.

"YOĞUN BAKIM TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Bu süreçte başta rektörümüz, Sayın Vali'miz, Bakan'ımız, Bakan yardımcılarımızla sürekli olarak istişare halindeyiz. Onların destekleri çalışan ekibimizin motivasyonu anlamında çok değerli. Onlarla istişare halinde yoğun bakım tedavi sürecini devam ettiriyoruz.

48 saatte şu olur, 72 saatte şu olur tarzında bir şey olmuyor. Çok ciddi hasarı olan hastaların yoğun bakım süreçlerinin takibinde şu an sadece hayatta kalması için ve bunun dışında oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi adına devam ediyor. Bu süreç içerisinde hasar gören organların kendisini yenilemesi, iyileşmesi bekleniyor. Bunların iyileşmesi için gerekirse oksijenlenmesi, kalbinin daha iyi atması anlamında ya da beynin fonksiyonlarının düzelmesi anlamında destekte bulunuyoruz. Bu sürecin bir ifadesi olmuyor. Yoğun bakım tedavisindeki süreç devam ediyor.

"GELDİĞİ SAAT İTİBARIYLA YAPAY DİYALİZ YAPTIK"

Geldiği saat itibarıyla diyalize bağlanmıştı. Sonuçta belli bir süre organların beslenmesini sağlayacak bir şey yoktu. Çünkü uzunca bir süre kalbi durmuştu. Bu da sonuçta tüm organların olduğu gibi böbreğin fonksiyonunu yapmasını da engelledi. Bu yüzden biz geldiği saat itibarıyla yapay diyaliz yaptık. Bunun da vücudundaki kanın ya da zararlı maddelerin vücuttan atılmasını veya idrar çıkartılmasını sağlamaya devam ediyoruz.

Resmi bir bilim kurulu şeklinde değil ama bu konuda çok deneyimli ve kamuoyunda bilinen değişik branşlardan uzmanlardan bir grup oluşturuldu. Bu grupta tartışılıyor, en doğruyu yapmayı çalışıyoruz. Sonrasında oluşturulan ortak akılla bu tedavi sürecini devam ettiriyoruz. Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz, erken buluyoruz ekibin ortak kararıyla. Şu an için hayati fonksiyonlarını sağlamaya odaklanmış durumdayız."

CHP Manisa İl Başkanı Özalper ise iyi niyet ve dualarını iletmek için yurttaşların ve siyasetçilerin hastane önüne geldiğini belirterek, teşekkürlerini iletti. Özalper, "Sayın Genel Başkanı'mız sabahtan itibaren gece yarılarına kadar burada. Burası bir hastane ve bugün bayramın son günü. Yarın artık hayat normal rutinine dönecek. Celal Bayar Üniversitesi'ne günlük yaklaşık olarak 6-7 bine varan hasta ve yakınlarının giriş çıkışları var. O yüzden bu konuda biraz daha hassasiyet isteyeceğiz artık" dedi.