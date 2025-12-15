Manifest Grubuna 3 Ay 22 Gün Hapis Cezası

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Manifest grubu ve birlikte sahneye çıktıkları Aydeed (Ayça Dalaklı) hakkında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, tüm sanıklara 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren hakim, grup üyelerinin yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrollerini de kaldırdı. Kararın gerekçesinde ise "sanıkların her birinin katıldığı dans figürleriyle, şarkı söylerken iki şarkıcının birbirlerine temas edecek ve kucaklar şekilde cinsel ilişkiyi çağrıştıracak hareketler yapmak ve bu hareketleri tekrarlamak..." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'ta Manifest Grubu'nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Grup üyeleri ise soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade vermişti. Grup üyeleri ifadelerinde, "konser esnasında kesinlikle herhangi bir cinsel organlarının gözükmediğini, konser esnasında yapmış oldukları dans şovunda kullandığı kareografilerin uluslararası boyutta tüm dünyaca kullanılan kareografiler olduğunu, sahnede kullanmış oldukları kıyafetlerin de evrensel ve tüm dünyada kullanılan sahne kıyafetleri olduğunu, konserin de +18 ve biletli bir konser olduğunu, çocuk seyirci bulunmadığını, yapmış oldukları gösterinin televizyon veya sosyal medya kanalında yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmediklerini, suçlamaları kabul etmediklerini" beyan etmişlerdi. İfadelerinin ardından grup üyeleri adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Söz konusu soruşturma tamamlanarak grup üyeleri ve birlikte sahneye çıktıkları Aydeed (Ayça Dalaklı) hakkında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, dava sürecinin dosya üzerinden, basit yargılama usulü ile yürütüleceği belirtilmişti.

Karar çıktı

Söz konusu davada karar çıktı. Hakim, tüm sanıkların "hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasından 3 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ayrıca sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

"... cinsel ilişkiyi çağrıştıracak hareketler yapmak ve tekrarlamak…"

Kararın gerekçesinde ise şu ifadeler yer aldı:

"... sanıkların her birinin alınan savunmalarında görüntülerdeki şahısların kendilerinin olduklarını kabul ettikleri, bu haliyle sanıkların her birinin katıldığı dans figürleriyle, şarkı söylerken iki şarkıcının birbirlerine temas edecek ve kucaklar şekilde cinsel ilişkiyi çağrıştıracak hareketler yapmak ve bu hareketleri tekrarlamak, dans performansı sırasında sahneye arkasını dönüp eğilip eli ile kıyafetin üzerinden de olsa cinsel bölgesini gösterecek şekilde hareket yapmak, iki şarkıcının diğerinin cinsel bölgesine dokunma hareketini anımsatacak şekilde el hareketlerinin yapılması suretiyle yapmış oldukları hareketlerle eylemlerinin TCK'nın 225/1 maddesinde düzenlenen teşhircilik yapmak suretiyle hayasızca hareketler suçunu oluşturduğu anlaşılmakla sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmiştir."