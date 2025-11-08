Haberler

Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkuyla Başladı

Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkuyla Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. Festival, zeytin üretimini tanıtmayı ve yerel üreticiyi desteklemeyi amaçlıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej, çok sayıda vatandaşın katılımıyla zeytin temalı kıyafetler ve yöresel ritimlerle renkli görüntülere sahne oldu. Bazı vatandaşlar korteji balkonlarından takip ederek kutlamaya dahil oldu.

Kortejin ardından Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde resmi açılış töreni düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, burada yaptığı konuşmada, zeytinin binlerce yıllık medeniyetlerin ortak değeri olduğunu belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin üreticiyi desteklemeye devam ettiğini dile getiren Özdemir, 19 ilçede 1500 dekar alanda toplam 63 bin 150 zeytin fidanının üreticilere ulaştırıldığını, sadece 2025 yılında bu fidanların 40 bininin toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Özdemir, amaçlarının yalnızca zeytin miktarını artırmak olmadığını, ürün kalitesini yükseltmeyi, verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir zeytinciliği yaygınlaştırmayı istediklerini ifade etti.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, festivalin Manavgat'ın tarımsal potansiyelini görünür kılan önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Festivalle ilçenin zeytin üretim potansiyelini tanıtmak ve yerel üreticiyi desteklemenin amaçladığını ifade eden Çiçek, "Bugün, binlerce yıllık bir kültürün, alın terinin ve bereketin sembolü olan zeytinin etrafında yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizin gördüğü yoğun ilgi bizlere güç verdi, umut verdi. Bu yıl aynı heyecanla ve kararlılıkla festivalimizin ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Manavgat'ın Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Çiçek, ilçede yaklaşık 2 milyon zeytin ağacı, 50 bin dönüm ekim alanı, yıllık 50 bin ton zeytin hasadı ve bölgede faaliyet gösteren 11 zeytinyağı fabrikası bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki zeytin çeşitliliğine işaret eden Çiçek, Manavgat'a özgü Beylik zeytini ile Antalya'ya özgü Tavşan yüreği zeytinini daha fazla tanıtmak ve markalaştırmak istediklerini kaydetti.

Çiçek, festival hazırlıklarına katkı sağlayan Manavgat Ziraat Odasına, MATSO'ya, MASİAD'a, Manavgat Muz Üreticileri Birliğine ve Manavgat Aşçılar Derneğine teşekkür etti.

Yarın sona erecek festival kapsamında zeytinyağı tadımları, zeytinyağlı yemek workshopları, çocuk atölyeleri ve halk oyunları gösterileri düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞafak Özgür:

Uzun zamandır kripto para meraklısı biri olarak, piyasanın iniş çıkışlarını gördüm. Ancak Nelson FY'nin platformunu ve stratejisini keşfettikten sonra, düşüş dönemlerinde bile istikrarlı kârlar elde edebildim. Birkaç hafta içinde portföyüm 370.000 dolara çıktı. Yaklaşımı pratik, doğru ve etkili! Kârlı bir şekilde nasıl işlem yapacağınız hakkında bilgi almak için ?e?egram (Nildatrading) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.