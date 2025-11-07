Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Başlıyor

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nin tanıtımı için program düzenlendi.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat Şelalesi çevresindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, festivalin kentin tarımsal ve kültürel potansiyelini tanıtmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu etkinliğin sadece festival değil Manavgat'ın üretici gücünü, yerel değerlerini ve tarımsal zenginliğini görünür kılma çabasının bir sonucu olduğunu vurgulayan Çiçek, "Manavgat yaklaşık 2 milyon zeytin ağacıyla bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri. İlçemizde yılda yaklaşık 50 bin ton zeytin, 9 ila 10 bin ton zeytinyağı üretiliyor." diye konuştu.

Festivalde Manavgat'a özgü "Beylik Zeytini" gibi 11 zeytin türünün yer alacağını dile getiren Çiçek, bu ürünlerin markalaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Festival programı kapsamında 8 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'ndan kortej yürüyüşü düzenleneceğini bildiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak açılış töreninin ardından halk oyunları, tadım etkinlikleri, atölye çalışmaları ve çeşitli gösteriler sunulacak. Ayrıca, Saraçlı Mahallesi'nde taş üzerinde zeytin kırma ve zeytinyağı sunumu ile yöresel ikramlar ve müzik dinletileri yapılacak. 9 Kasım Pazar günü Çiftçi Danışma ve Eğitim Merkezi'nin açılışıyla devam edecek festival, tadım etkinlikleri, halk oyunları ve Ayhan Rüzgar'ın stand-up gösterisiyle sona erecek."

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) İdris Taş da bölgenin tarım potansiyelini ön plana çıkaran etkinlikleri önemsediklerini dile getirdi. Bilinçli tarımın önemine dikkati çeken Taş, "İklim şartlarına uymayan ürün yetiştirmek su kaynaklarına zarar veriyor. Manavgat ve çevresinde asırlardır yetişen zeytin ise bu topraklara en uygun tarım ürünü olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.