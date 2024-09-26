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Manavgat'ta Sağlık Merkezi ve Kreş Protokolü İmzalandı

Manavgat'ta Sağlık Merkezi ve Kreş Protokolü İmzalandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, iş insanı Kadirhan Berber ile belediye arasında sağlık merkezi ve kreş için protokol imzalandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, projelerin ilçe için büyük önem taşıdığını belirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesine yapılacak sağlık merkezi ve kreş için iş insanı Kadirhan Berber ile belediye arasında protokol imzalandı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, protokol töreninde yaptığı konuşmada, Ilıca Mahallesi'nde belediye adına kayıtlı arsaya hayırsever Berber tarafından sağlık merkezi ile kreş yapılacağını belirtti.

Her iki projenin ilçe açısından önemli olduğunu aktaran Kara, "Sağlıklı bir toplum olmanın en temel şartı, nitelikli sağlık hizmetlerine erişimdir. Sağlık merkezi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım olacak. Modern donanımlarla inşa edilecek bu merkez, hem tedavi hizmetleri sunacak hem de toplum sağlığına katkıda bulunacak. Kreşimiz de çocuklarımızın modern ve güvenilir bir eğitim ortamında öğrenim görmesini sağlayacak." diye konuştu.

Kara, Berber'e destekleri için teşekkür etti.

İş insanı Kadirhan Berber de önemli iki projede yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel

Niyazi Nefi Kara Yerel Yönetim Manavgat Antalya Eğitim Sağlık Güncel

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