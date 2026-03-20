Jandarmadan Manavgat'ta bayram denetimi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik önlemleri artırıldı.

Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Hacıobası Yol Kontrol Noktası ve Titreyengöl Asayiş Uygulama Noktası'nda 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürüyor.

Bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, araç ve şahıs kontrolleri titizlikle yapılıyor. Trafik ekipleri tarafından sürücülere hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri kullanılması ve genel trafik kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Ekipler, denetimlerin yanı sıra vatandaşlarla bayramlaşarak çikolata ve kolonya ikramında bulunuyor.

Sürücülere güvenli sürüşün önemi hatırlatılırken, "Yolun sonu bayram olsun" mesajı veriliyor.

Yetkililer, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.