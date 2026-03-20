Jandarmadan Manavgat'ta bayram denetimi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri, bayram süresince denetimleri sıklaştırarak vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla 24 saat kontrol gerçekleştirmektedir.

Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Hacıobası Yol Kontrol Noktası ve Titreyengöl Asayiş Uygulama Noktası'nda 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürüyor.

Bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, araç ve şahıs kontrolleri titizlikle yapılıyor. Trafik ekipleri tarafından sürücülere hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri kullanılması ve genel trafik kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Ekipler, denetimlerin yanı sıra vatandaşlarla bayramlaşarak çikolata ve kolonya ikramında bulunuyor.

Sürücülere güvenli sürüşün önemi hatırlatılırken, "Yolun sonu bayram olsun" mesajı veriliyor.

Yetkililer, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti

İran'ın her gün vurduğu ülkede kritik gelişme! Tüm askerler çekildi
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası

Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Soluğu cezaevinde aldılar
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Aksiyon filmlerinin efsane ismi hayatını kaybetti
Aydın'da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü

Eski kulüp başkanı ile kardeşini öldürdü, böyle yakalandı
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Süper Lig'in eski yıldızı ayağını kırdı

Futbolun en kötü yanı! Üzülmemek imkansız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram müjdesini memleketinde verdi