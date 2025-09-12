Haberler

Manavgat Belediye'sinin deposundan servet çıktı! 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...

Manavgat Belediye'sinin deposundan servet çıktı! 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...

Antalya'nın Manavgat Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da adının geçtiği dosyada yeğenin itirafıyla belediyeye ait depoda 3 kilo külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da adının geçtiği dosyada yapılan arama ve yer gösterme işlemlerinde 3 kilo külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar bulundu.

BAŞKANIN YEĞENİNDEN KRİTİK İTİRAF

Soruşturmada önemli bir dönüm noktası, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün savcılıktaki ek ifadesi oldu. Gül, alınan rüşvet paralarının bir bölümünü Başkan Kara'nın talimatıyla, yakın arkadaşı olduğu öne sürülen Abdullah Doğukan Kayhan'a teslim ettiğini itiraf etti.

Manavgat Belediye başkanının yeğeninden itiraf! Depodan servet çıktı

"PARALARI ZİRAİ DEPOYA SAKLADIM"

Bu ifadeler üzerine bilgisine başvurulan Kayhan, savcılık huzurunda verdiği ifadede, Hüseyin Cem Gül'den aldığı paraları yine Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda ziraî depoda sakladığını kabul etti.

SERVET ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işlemlerinde, söz konusu depoda gizlenmiş halde 3 kilo külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar nakit para ele geçirildi.

Manavgat Belediye başkanının yeğeninden itiraf! Depodan servet çıktı

