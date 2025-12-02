Manavgat Belediyesi'nde Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturması

MANAVGAT Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 41 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı geçen nisan ayında gelen ihbar üzerine Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla bazı iş adamlarına yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sırasında belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'e, makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Operasyonu genişleten polis ekipleri, belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla birlikte iş adamlarının da bulunduğu 41 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 7'si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde bazı şüphelilerin serbest bırakılmasıyla tutuklu sayısı 9'a düştü.

Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları ve Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül olmak üzere çok sayıda şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla ifade verdi. Hüseyin Cem Gül'ün verdiği ifade sonrasında Cumhuriyet Savcılığı'nın gözetiminde gerçekleştirilen yer gösterme ve arama çalışmalarında, depoda gizlenmiş halde 3 kilo külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar nakit para ele geçirildi.

Soruşturmayı tamamlayan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 32 ayrı suç unsuru içeren iddianame, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Niyazi Nefi Kara'nın, ayrıca 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'Kazanç müsaderesi', 'İcbar suretiyle irtikap', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'Zimmet' suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianameyle 41 kişi hakkında dava açılırken, tutuklu 9 sanığın örgüt yöneticisi sıfatı taşıdığı kaydedildi. İddianamede; örgüt yöneticisi olduğu belirtilen şüphelilerden Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül, belediye başkan yardımcısı Engin Tüter ile iş adamları Mesut Kara, İlker Günay, Demir Demir, verdikleri ifadelerle etkinlik pişmanlıktan yararlandırılmalarını istedi. İddianamede sanık ifadeleri, hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontları, HTS analiz çalışması ve birçok delil de yer aldı.

Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 41 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.