Haberler

Manavgat Belediyesi'nde Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturması

Manavgat Belediyesi'nde Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 41 sanığın yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla hakim karşısına çıktığı davada, bazı şüpheliler etkin pişmanlık göstereceklerini açıkladı. Soruşturma kapsamında önemli miktarda nakit para ve altın ele geçirildi.

MANAVGAT Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 41 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı geçen nisan ayında gelen ihbar üzerine Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla bazı iş adamlarına yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sırasında belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'e, makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Operasyonu genişleten polis ekipleri, belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla birlikte iş adamlarının da bulunduğu 41 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 7'si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde bazı şüphelilerin serbest bırakılmasıyla tutuklu sayısı 9'a düştü.

Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları ve Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül olmak üzere çok sayıda şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla ifade verdi. Hüseyin Cem Gül'ün verdiği ifade sonrasında Cumhuriyet Savcılığı'nın gözetiminde gerçekleştirilen yer gösterme ve arama çalışmalarında, depoda gizlenmiş halde 3 kilo külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar nakit para ele geçirildi.

Soruşturmayı tamamlayan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 32 ayrı suç unsuru içeren iddianame, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Niyazi Nefi Kara'nın, ayrıca 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'Kazanç müsaderesi', 'İcbar suretiyle irtikap', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'Zimmet' suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianameyle 41 kişi hakkında dava açılırken, tutuklu 9 sanığın örgüt yöneticisi sıfatı taşıdığı kaydedildi. İddianamede; örgüt yöneticisi olduğu belirtilen şüphelilerden Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül, belediye başkan yardımcısı Engin Tüter ile iş adamları Mesut Kara, İlker Günay, Demir Demir, verdikleri ifadelerle etkinlik pişmanlıktan yararlandırılmalarını istedi. İddianamede sanık ifadeleri, hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontları, HTS analiz çalışması ve birçok delil de yer aldı.

Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 41 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, nihayet başarılı kripto para ticaretinin sırrını buldum: Shelton Kenny'nin stratejisi. Onun rehberliğiyle yatırımımı 530.000 dolar kâra dönüştürdüm. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret oyununuzu geliştirmek isteyenler için, kendisine Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz: (0852-9446-4893)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Fener'in yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.