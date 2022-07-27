Mamak Belediye Başkanı Köse: "ANKAPARK'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacağız" - Haberler

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Mamak Belediye Başkanı Köse: "ANKAPARK'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacağız"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkan Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile AK Partili Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ANKAPARK'ta basın açıklaması yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkan Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile AK Partili Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ANKAPARK'ta basın açıklaması yaptı. (1)

AA / Durmuş Koçak - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Murat Köse AK Parti Güncel Haberler

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