Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir evladın yıkıldığı an! Kendisini ziyarete gelen annesinin cansız bedenini teşhis etti

Güncel Haberler

Maltepe sahilinde kadın cesedi bulundu. Dalgıç polisler tarafından kayalıklardan çıkarılan cesedin 85 yaşındaki Melek Tokay'a ait olduğu belirlendi. Tokay'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp morguna götürülürken, olay yerinde annesinin cansız bedenini teşhis eden genç kadın sinir krizi geçirdi.

Maltepe'ye kızını ziyarete gelen 85 yaşındaki Melek Tokay, sahilde yürüyüş yapacağını söyleyerek evden çıktı. Maltepe sahilinde saat 12.30 sıralarında devriye gezen güvenlik görevlileri, kayalıklarda bir kadın cesedi olduğunu fark etti.

CESEDİ TEŞHİS EDERKEN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tokay'ın kızı Gülgez Karataş da annesini aramak için geldiği sahilde, polis ekiplerini gördü. Cesedin annesine ait olduğunu teşhis eden Karataş sinir krizi geçirdi.

ADLİ TIP MORGUNA GÖNDERİLDİ

Kayalıklara sıkışan ceset, dalgıç polis ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Melek Tokay'ın cenazesi Adli Tıp morguna gönderildi.

Olay yerinden kareler;

Maltepe sahilinde 85 yaşındaki kadının cesedi bulundu

Bir evladın yıkıldığı an! Kendisini ziyarete gelen annesinin cansız bedenini teşhis etti

Bir evladın yıkıldığı an! Kendisini ziyarete gelen annesinin cansız bedenini teşhis etti

Bir evladın yıkıldığı an! Kendisini ziyarete gelen annesinin cansız bedenini teşhis etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Karataş Maltepe 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title