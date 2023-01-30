Bir evladın yıkıldığı an! Kendisini ziyarete gelen annesinin cansız bedenini teşhis etti

Maltepe sahilinde kadın cesedi bulundu. Dalgıç polisler tarafından kayalıklardan çıkarılan cesedin 85 yaşındaki Melek Tokay'a ait olduğu belirlendi. Tokay'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp morguna götürülürken, olay yerinde annesinin cansız bedenini teşhis eden genç kadın sinir krizi geçirdi.

Maltepe'ye kızını ziyarete gelen 85 yaşındaki Melek Tokay, sahilde yürüyüş yapacağını söyleyerek evden çıktı. Maltepe sahilinde saat 12.30 sıralarında devriye gezen güvenlik görevlileri, kayalıklarda bir kadın cesedi olduğunu fark etti.

CESEDİ TEŞHİS EDERKEN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tokay'ın kızı Gülgez Karataş da annesini aramak için geldiği sahilde, polis ekiplerini gördü. Cesedin annesine ait olduğunu teşhis eden Karataş sinir krizi geçirdi.

ADLİ TIP MORGUNA GÖNDERİLDİ

Kayalıklara sıkışan ceset, dalgıç polis ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Melek Tokay'ın cenazesi Adli Tıp morguna gönderildi.

Olay yerinden kareler;