Haberler

Malta'daki Türk Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü için tören düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Malta Türk Şehitliği'nde bir tören düzenlendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Malta'nın başkenti Valetta yakınlarındaki Marsa semtinde bulunan tarihi Türk Şehitliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Barkın Kayaoğlu, büyükelçilik personeli ve vatandaşlar katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve de Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un anıldığı tören, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Kayaoğlu törende yaptığı konuşmada, kendi büyük dedesinin de şehit düştüğü Çanakkale'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kıvılcımının da yandığına dikkati çekerek, "Aralarında diplomatlarımızın ve aile fertlerinin de bulunduğu şehitlerimizi her gün hatırımızda tutmakla yükümlüyüz." dedi.

Tören, Birinci Dünya Savaşı sırasında Malta'da esir tutulurken vefat eden 22 askerin kabrine vatandaşların karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

Savaşı bitirmek için Netanyahu ve Trump'a şart koştu
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi

6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı defnedildi
Babacan: Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık birikmiş alacağı var

"Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık alacağı var"
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
'Ragnar' İstanbul'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz

"Ragnar" İstanbul'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz