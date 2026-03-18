Malta'daki Türk Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü için tören düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Malta Türk Şehitliği'nde bir tören düzenlendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Malta'nın başkenti Valetta yakınlarındaki Marsa semtinde bulunan tarihi Türk Şehitliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Barkın Kayaoğlu, büyükelçilik personeli ve vatandaşlar katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve de Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un anıldığı tören, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Kayaoğlu törende yaptığı konuşmada, kendi büyük dedesinin de şehit düştüğü Çanakkale'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kıvılcımının da yandığına dikkati çekerek, "Aralarında diplomatlarımızın ve aile fertlerinin de bulunduğu şehitlerimizi her gün hatırımızda tutmakla yükümlüyüz." dedi.

Tören, Birinci Dünya Savaşı sırasında Malta'da esir tutulurken vefat eden 22 askerin kabrine vatandaşların karanfil bırakmasıyla sona erdi.