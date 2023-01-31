Malta'da öldürülen Pelin'in annesi katille göz göze geldiği duruşmayı anlattı

Malta'da 18 Ocak'ta Türk vatandaşı mimar Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa- Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin 'kasten öldürmek'ten tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Camilleri'ye cinayet, yaralama, üçüncü şahıs mülküne kasten zarar verme, polise direnmek, dikkatsiz ve tehlikeli şekilde araç kullanmak da olmak üzere farklı suçlamaların yönetildiği davayı Türkiye'den gelen Pelin Kaya'nın annesi Çiçek Kaya, dayısı Aykan Ceylan, ablası Derya Kaya da takip etti. Anne Kaya, Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum." dediğini belirtti. Duruşma sonrasında kızı Pelin'in çizim için kullandığı kalemleri Türkiye'ye getiren Anne Kaya, duruşma gününü ve sonrasını anlattı. Kaya'nın yaşamını yitirdiği ve Camilleri'nin tutuklu yargılandığı olaya ilişkin üçüncü duruşma, 9 Şubat'ta görülecek.

"ELİNDE KELEPÇE YOKTU"

Kızının çalıştığı ofise giden Anne Kaya, Pelin'in çizim yaparken kullandığı kalemleri Türkiye'ye getirdiğini belirterek, "Oranın çok değişik kuralları var. Kendisini savunan avukata mahkeme gittikten sonra, 'Ben bir anneyim, caniyi savunma hakkın yok. Hakkımı helal etmiyorum' dedim. Avukat koşarak gitti. Beni anladı mı bilmiyorum. Pelin'in işyerine gittim, vurulduğu yere gittim, gezdiği yerleri gördüm. İşyerinden kalemlerini aldım. Başka anneler ağlamasın, bir annenin bir cani ile göz göze gelmesi anneler ne demek olduğunu anlar. Masasını gördüm, masasında arkadaşları annesi istediğini alabilir dedi, ben de 2 kalemini ve yapışkanını aldım. Elinin izi var diye getirdim, ömür boyu saklayacağım" diye konuştu.