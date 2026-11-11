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Mali'de Camara, Türk savunma teknolojilerinin orduya katkı sağlayabileceğini söyledi

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Mali Ulusal Güvenlik Konseyi Daimi Sekreteri Camara, ordunun personel kapasitesinin sınırlı olduğunu, Türk savunma teknolojilerinin açığı kapatabileceğini söyledi. Camara, Bamako'daki BAMEX 2026 fuarında Türkiye ile işbirliğini ve İHA katkısını vurguladı.

Mali Ulusal Güvenlik Konseyi Daimi Sekreteri emekli Tümgeneral Yamoussa Camara, ordunun personel kapasitesinin sınırlı olduğunu belirterek, Türk savunma teknolojilerinin bu açığın kapatılmasında önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Camara, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından başkent Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı'nı gezerek organizatörlerden bilgi aldı.

Mali'nin eski Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi Daimi Sekreteri olarak ülkenin savunma ve güvenlik politikalarının koordinasyonundan sorumlu olan Camara, AA muhabirine Sahel bölgesinin güvenliği ve fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Camara, yüzölçümü 1 milyon 241 bin kilometrekareyi aşan Mali'de güvenliği sağlamanın ciddi kaynak gerektirdiğini, ülkenin bütçesinin ise daha büyük bir orduya imkan vermediğini belirtti.

Geniş coğrafyada güvenliğin sağlanmasının kolay olmadığını vurgulayan Camara, "Ordumuzun kapasitesi ihtiyaçlarımızın altında çünkü her ülke ordusunu bütçe imkanlarına göre şekillendirmek zorunda. İnsan gücümüze teknolojinin sağlayabileceği imkanları da ekleyebilirsek bu son derece önemli bir kazanım olur. Bu noktada Türk savunma teknolojileri ordumuzun kapasitesini artırabilir." dedi.

Personel eksikliğini gidermek için teknolojik imkanlardan giderek daha fazla yararlandıklarını anlatan Camara, BAMEX gibi fuarların karar vericilere ordunun operasyonel kapasitesini güçlendirebilecek sistemleri tanıma fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Türkiye ile askeri işbirliğinin önemine değinen Camara, özellikle insansız hava araçlarının Mali ordusunun sahadaki etkinliğine katkısını vurguladı.

Camara, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde önemli uzmanlığa sahip olduğunu belirterek, bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Sahel ülkelerinin askeri işbirliği tek başına yeterli değil"

Mali, Burkina Faso ve Nijer'in oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES) bünyesindeki güvenlik işbirliğini de değerlendiren Camara, üç ülkenin askeri imkanlarını birleştirmesinin önemli ancak yetersiz olduğunu söyledi.

Camara, "AES ülkeleri arasındaki işbirliği vazgeçilmez. Bu işbirliği, sahip olduğumuz imkanları birleştirmemiz açısından büyük bir adım atmamızı sağlıyor ancak tek başına yeterli değil." diye konuştu.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun ortak sınırlarının bulunduğu ve "üç ülke sınırı" olarak bilinen Liptako-Gourma bölgesinin genişliğine işaret eden Camara, "Böylesine büyük bir bölgenin güvenliğini teknolojiden faydalanmadan nasıl sağlayabilirsiniz? Bu son derece zor." ifadelerini kullandı.

Camara, "Üç ülke olarak imkanlarımızı daha fazla seferber etmek istiyoruz. Bu ortak çabayı Türkiye ile işbirliği yaparak da güçlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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