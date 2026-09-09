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Malezya'da helikopter düştü: 5 ölü

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KUCHING, 9 Eylül (Xinhua) -- Malezya'nın Saravak eyaletinde düşen helikopter, 8 Eylül 2026. Malezyalı yetkililer salı günü yaptığı açıklamada, Saravak eyaletinde düşen helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KUCHING, 9 Eylül (Xinhua) -- Malezya'nın Saravak eyaletinde düşen helikopter, 8 Eylül 2026.

Malezyalı yetkililer salı günü yaptığı açıklamada, Saravak eyaletinde düşen helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. (Fotoğraf: Bernama/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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