Malezya Başbakanı Eşinin Ankara Ziyareti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Ankara'daki Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti.

İsmail'i, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam karşıladı.

Ziyarette, Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu, İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Oğuz Güner ve davetliler hazır bulundu.

Hamamönü'ndeki Afrika Evi'ni ziyaret eden İsmail, Afrika'nın 41 farklı ülkesinden getirilen el sanatlarını inceledi.

Bakan Göktaş ve Başkan Sağlam, İsmail'e eşlik ederek ürünler hakkında bilgilendirme yaptı.

2016'da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ne ilişkin sunum yapıldı, kuruluş amacı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaşıldı. Ziyaret kapsamında Afrikalı öğrenciler küçük bir konser verdi.

İsmail, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yaptığı çalışmalardan her zaman etkilendiğini ifade ederek, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Malezya'da yerel halkın desteklenmesi için Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ne benzer çalışmalar yapıldığına işaret eden İsmail, kendi ülkesinde de kadınların el emeğiyle ürünler yaptığını söyledi.

İsmail, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde sergilenen ürünlerin çok kaliteli olduğunu dile getirdi.

Afrikalı öğrencilerin konserine yönelik İsmail, "Afrika'yı düşündüğümde sizde doğuştan gelen bir ritim görüyorum. Bu çok doğal bir şey." dedi.

İsmail, kadınların birbirine destek olması gerektiğinin altını çizerek, özellikle kariyer sahibi kadınların çifte sorumluluk sahibi olduğunu söyledi.

Ziyaret, İsmail'e hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.