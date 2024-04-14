Malatya Valisi Turizm Haftası Mesajı Yayımladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, her yıl 15-22 Nisan tarihlerinin toplumda farkındalık yaratarak turizmin önemine dikkati çekmek ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla kutlandığını belirtti.

Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın sayılı turizm cennetleri arasında yer aldığını aktaran Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"İlimiz, turizmin çeşitli türlerine imkan sağlayan iklimi, doğal güzellikleri ve tarihi zenginliğe sahip eserleriyle turizmde hak ettiği konuma ulaşma adına, kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum işbirliği ve güç birliğiyle yoğun çalışmalar yapmaktadır. Hızla gelişen ve değişen turizm sektöründen, ilimizin de yeterli payı alabilmesi ve turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için valilik olarak, tarih ve kültür turizminin yanı sıra turizm çeşitliliğini çoğaltarak inanç, gastronomi, doğa, iş, kongre ve fuar turizmi gibi alternatif turizm çeşitleriyle Malatya'yı ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle, uluslararası turizm alanında edindiğimiz yerin sağlamlaştırılmasında ve ilimizin tanıtımında katkı sağlayan tüm kesimlere teşekkür ediyor, tüm sektör çalışanlarımızın Turizm Haftası'nı kutlayarak sevgi ve saygılarımı sunuyorum."