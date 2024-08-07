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Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem konutlarını inceledi

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Hekimhan ilçesinde yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, konutların inşaat süreci, kalite kontrol önlemleri ve projenin genel ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Hekimhan ilçesinde yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Vali Yavuz, Başkavak Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 46 kırsal konut ile ilçe merkezindeki 553 kalıcı deprem konutu ve Hükümet Konağı'nı inceledi.

Vali Yavuz, konutların inşaat süreci, kalite kontrol önlemleri ve projenin genel ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlçede konutları inceleyerek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirten Yavuz, "Konutları en kısa süre içinde teslim etmek için çalışıyoruz." dedi.

Vali Yavuz'a incelemelerinde Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Cengiz Başer ve İl Afet Acil Durum Müdürü Ali Altındal eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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