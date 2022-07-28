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Malatya Valisi Şahin Darende ilçesini ziyaret etti

Malatya Valisi Şahin Darende ilçesini ziyaret etti

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Darende ilçesinde temaslarda bulundu.

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Malatya Valisi Hulusi Şahin, Darende ilçesinde temaslarda bulundu.

İlk olarak Darende Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Vali Şahin, burada Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan tarafından karşılandı.

Ardından Darende Kaymakamlığı ve Darende Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Şahin, ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Şahin, kaymakamlıkta, devletin tüm imkanlarıyla Darende'nin her yönden kalkınması için vatandaşın yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Vali Şahin, temasları kapsamında Fizik tedavi Hastanesi, Tohma Kanyonu, Öğretmen Evi arsası, Günpınar Şelalesi'nde de incelemelerde bulundu.

Şahin, daha sonra beraberindeki heyetle Somuncu Baba Külliyesini ziyaret ederek burada Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş ile bir süre görüştü.

AA / Ayhan İşcen - Güncel

İsa Özkan Malatya Güncel Haberler

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