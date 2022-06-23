Malatya Valisi Hulusi Şahin'den, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'a ziyaret - Haberler

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Malatya Valisi Hulusi Şahin'den, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'a ziyaret

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya Valisi Hulusi Şahin'den, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'a ziyaret

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı, ziyaret etti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı, ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çınar, nazik ziyaretlerinden dolayı Şahin'e teşekkür ederek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Malatya'ya atanan Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Şahin'de misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiği Çınar'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, belediye çalışmalarından bahseden Çınar, şunları kaydetti:

"Valimizin bilgi, deneyim ve tecrübelerinden her zaman yararlanarak Malatya ve Yeşilyurt'a daha güzel yatırımların gelmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Tarihiyle kültürüyle tabiat güzellikleriyle gastronomisiyle misafirperver insanlarıyla birbirinden farklı zenginliklere sahip güzel ilçemiz son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bizlerde 82 mahallemizin tamamına yaptığımız insan odaklı yatırımlarımızla hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz."

Çınar, ilçeyi büyütmek için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu da hazır bulundu.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Mehmet Çınar Yeşilyurt Malatya Çınar Güncel Haberler

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