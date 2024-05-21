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Malatya Valisi Gazze için Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Türk Kızılay'a vekalet vererek Gazze için kurban bağışında bulundu. Vali Yazıcı, Türk Kızılay'ın, Gazze'deki saldırılarda hayatları olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardımları devam ederken yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle Gazze için kurban bağışında bulunarak katkıda bulunduğunu belirtti.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Türk Kızılay'a vekalet vererek Gazze için kurban bağışında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yazıcı, Türk Kızılay'ın, Gazze'deki saldırılarda hayatları olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine başta gıda, barınma, hijyen ve bebek malzemeleri olmak üzere yardımları devam ederken yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle Gazze için kurban bağışında bulunarak kendilerinin de katkıda bulunduğunu belirtti.

Yazıcı, vatandaşların da bu bayramda Kızılay'ın yürüttüğü kurban bağış kampanyasına destek vermelerini temenni etti.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ise Vali Ersin Yazıcı'ya kurban bağışından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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