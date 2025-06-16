Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Yeni Ön Lisans Programları Açıyor

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi, yeni eğitim döneminde Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği, Yenilenebilir Enerji Teknikerliği, Dijital Tarım Teknolojileri, Akıllı Sera Teknolojileri ve Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği bölümlerini öğrencilere sunacak. Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, bu programların Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), yeni eğitim öğretim döneminde 4 yeni ön lisans programlarını açacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği, Yenilenebilir Enerji Teknikerliği, Dijital Tarım Teknolojileri ve Akıllı Sera Teknolojileri ile Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği bölümleri öğrencilerin tercihine açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, programların Türkiye'nin stratejik kalkınma hedeflerine katkı sunacağını ifade etti.

Uzun vadeli hedefler doğrultusunda bu bölümleri kurduklarını aktaran Bentli, şunları kaydetti:

"Açtığımız yeni programlarla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, geleceğin meslekleri içerisinde yer alacak yeşil dönüşüm, dijital tarım ve sağlıkta dijitalleşme alanlarında nitelikli personeller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu alanlarda yetişecek gençlerimiz, geleceğin becerilerine sahip, donanımlı bireyler olarak yetişerek hem bölgesel hem ulusal ölçekte katma değer üretecektir. MTÜ olarak bu vizyoner sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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