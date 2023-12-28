Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün 4.3 büyüklüğünde depremle sallanan kentte, bugün bir kez daha deprem oldu. Saat 12.34 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD sarsıntının derinliğini 17 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.

VALİ YAZICI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili, "İlimiz Yeşilyurt Merkezli yaşadığımız 4.6 büyüklüğündeki depremde yapılan saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

BAŞKAN GÜRKAN: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Malatya / Yeşilyurt İlçemizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MALATYA DÜN DE SALLANDI

Dün de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem olmuştu. Büyüklüğü 4.3 olarak açıklanan depremin derinliği 9 km olarak açıklanmıştı.