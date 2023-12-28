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Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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Dün 4.3 büyüklüğünde bir deprem olan Malatya bugün yine sallandı. Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün 4.3 büyüklüğünde depremle sallanan kentte, bugün bir kez daha deprem oldu. Saat 12.34 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD sarsıntının derinliğini 17 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

VALİ YAZICI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili, "İlimiz Yeşilyurt Merkezli yaşadığımız 4.6 büyüklüğündeki depremde yapılan saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

BAŞKAN GÜRKAN: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Malatya / Yeşilyurt İlçemizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

MALATYA DÜN DE SALLANDI

Dün de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem olmuştu. Büyüklüğü 4.3 olarak açıklanan depremin derinliği 9 km olarak açıklanmıştı.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Malatya Deprem Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Kadir:

Adıyaman'dan selamlar, rabbim ne derse o olacak. Allah (C.C.) herkesi korusun.

Yanıtla1628
NURULLAH AYDEMİR:

Elbette öyle ama tedbiri de elden bırakmıyoruz değil mi ?

011
said faruk çoban:

ne alaka lan rabbin ne derse o olacak. Adıyamanın cahilliği

61
İbrahim Demirel:

Tabiki Allah'ın dediği olacak. Lakin biz müslümanlar zeki, üretken, ahlaklı ve tedbirli olmak zorundayız. Bildiğim kadarıyla bina ruhsatlarını, o ilde bulunan belediye veriyor. Belediye her yere ruhsat vermemeli, yüksek binalar yapılmamalı. Son depremde çöken binalarin sorumluları kesinlikle cezasını çekmeli. Çürük binaları millete milyon TL ye satıyorlar. Ve karşılığında ölüm veriyorlar.

13
Yusuf Yorulmaz:

Bizler Malatya'ya sevdalıyız ve gitmeye niyetimiz yok Allahın dediği olur. Saygı ve Sevgiyle

Yanıtla58
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