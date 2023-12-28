Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Dün 4.3 büyüklüğünde bir deprem olan Malatya bugün yine sallandı. Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün 4.3 büyüklüğünde depremle sallanan kentte, bugün bir kez daha deprem oldu. Saat 12.34 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD sarsıntının derinliğini 17 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.
VALİ YAZICI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Malatya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili, "İlimiz Yeşilyurt Merkezli yaşadığımız 4.6 büyüklüğündeki depremde yapılan saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.
BAŞKAN GÜRKAN: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Malatya / Yeşilyurt İlçemizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
MALATYA DÜN DE SALLANDI
Dün de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem olmuştu. Büyüklüğü 4.3 olarak açıklanan depremin derinliği 9 km olarak açıklanmıştı.