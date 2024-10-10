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Malatya Meclisi'nden Bakan Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı

Malatya Meclisi'nden Bakan Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesini oy birliğiyle kabul etti. Başkan Sami Er, Kurum'un depremin ardından Malatyalılara verdiği destek için teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesini, AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Kurum'un 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ilk anından itibaren Malatya ve Malatyalıların yanında olduğunu belirtti.

Depremin yaralarının sarılması ve kentin bir an önce yeniden ayağa kalkması için gayret gösteren Kurum'un, Malatyalıların gönlünde müstesna bir yer edindiğini vurgulayan Er, Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi kararının Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle alındığını kaydetti.

Sami Er, "Bu vesileyle Sayın Bakanımıza tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu kararın oy birliğiyle alınmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Meclisimizin kıymetli üyelerine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

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