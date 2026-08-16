Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 8. Gün: Sefo Rüzgarı ve Geleneksel Sanatlar

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci günü konser, geleneksel sanatlar, el sanatları ve etno spor etkinlikleriyle geçti. 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne alan Sefo, sevilen şarkılarını Malatyalılarla birlikte seslendirdi.

Festival kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bağlama Yapımı Atölyesi ve "Yaşayan Miras: Malatya Sergisi" ziyaretçilerle buluşurken, 100. Yıl Kent Parkı Çocuk Köyü'nde çocuklara yönelik etno spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Günün finalinde ise rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo sahne aldı.

100.Yıl Kent Parkı'nda sahne alan Sefo, yüksek enerjisi ve sahne performansıyla festival akşamına hareket kattı. Sanatçı, "Aşiyan", "Kördüğüm", "Affettim" ve "Bonita" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler de şarkılara eşlik etti.

Konser sırasında kısa süreli etkili olan yağmura rağmen alanı terk etmeyen müzikseverler şarkılara eşlik ederken, Sefo hareketli repertuvarıyla konser boyunca tempoyu yüksek tuttu.

BAĞLAMANIN SESİ GELENEKSEL USTALIKLA BULUŞTU

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bağlama Yapımı Atölyesi'nde, Türk halk müziğinin temel çalgılarından bağlamanın yapım geleneği ziyaretçilere anlatıldı. Kökeni Orta Asya kopuzuna dayandırılan bağlamanın tekne, sap ve göğüs bölümlerinden oluşan yapısı tanıtılırken, çalgının yalnızca müzikte değil, sözlü kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne ilişkin bilgi de verildi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Yaşayan Miras: Malatya Sergisi" de festivalin sekizinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Tespih, iğne oyası, ahşap işleri, deri işlemeciliği, bebek ve enstrüman yapımı gibi farklı sanat ve zanaat dallarının yer aldığı sergide, ustaların el emeği ve üretim kültürü üzerinden Malatya'nın somut olmayan kültürel mirası ziyaretçilere tanıtıldı.

100. Yıl Kent Parkı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen etno spor etkinliklerinde çocuklar geleneksel spor ve oyunlarla buluştu. Çocuklar, EtnoTır kapsamında oluşturulan alanlarda okçuluk ve mas güreşini yakından tanıma fırsatı buldu.

Program kapsamında düzenlenen ebru ve ıhlamur baskı atölyelerine de katılan çocuklar, spor ve oyunların yanı sıra geleneksel el sanatlarının üretim süreçlerine de dahil oldu.

FESTİVAL FERHAT GÖÇER KONSERİYLE SONA ERECEK

Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamındaki etkinlikler, festivalin son gününde de devam edecek. 100. Yıl Kent Parkı'ndaki konser programı bu akşam Ferhat Göçer'in sahne almasıyla tamamlanacak.

Kaynak: ANKA