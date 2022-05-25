Malatya gezilecek yerler Kent Konseyi - Haberler

Malatya Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubunun bu haftaki konuğu Malatyalı Gazeteci ve Fotoğrafçı Alişan Hayırlı oldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan; "Fotoğrafçılık çok güzel bir sanat.Fotoğrafçılık ile ilgili birikimini bizlerle paylaşan Alişan Hayırlı'ya ve bizleri bu organizasyonda buluşturan Fotoğrafçılık Çalışma Grubu Temsilcisi Ramiz Akar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan ve Fotoğraf severlerin katıldığı "Malatya'nın gezilecek yerleri" konulu fotoğraf sunumu ve söyleşi fotoğraf severler tarafından büyük ilgi gördü.

"Malatya'nın gezilecek yerleri" konulu fotoğraf sunumu ve söyleşisinde Malatya'nın bütün ilçelerinde çekmiş olduğu fotoğrafların hikâyesini anlatan Hayırlı, Malatya'nın bütün ilçelerini fotoğrafladığını ve birçok insanla tanıştığını, tanıştığım insanlarla uzun yıllar sohbet ve görüşmeleri devam ettirdiğini belirtti.

Hayırlı, Benim sadece gittiğim yerde fotoğraf çekip yoluma devam edeyim diye bir düşüncem asla olmadı. Fotoğrafını çektiğim insanlarla dertleşmek onların varsa sıkıntıları çözüm bulmak, çözüm bulamıyorsam ilgili mercilere ileterek çözülmesine katkı sunmaya çalıştığını ifade etti.

Malatya'nın gezilecek ve keşfedilecek çok güzel yerleri olduğunu söyleyen Hayırlı "Bu yerlerin turizme kazandırılmasının çok güzel olacağını düşünüyorum. Her ilçemizin doğal güzelliklerinin mevcut olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Malatya ilçelerimizde sonbahar – kış – ilkbahar – yaz demeden çekimler yapmaya çalışıyorum. Yaptığım çekimleri paylaşarak insanların bu güzel coğrafyayı ve insanları tanımasına katkı sunmaya çalışıyorum" dedi.

Hayırlı, daha sonra izleyicilerin sorularını da cevaplandırdı.

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