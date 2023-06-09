Malatya-Kayseri kara yolunda sağanak nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü. İlçede akşam başlayan yağışın etkisini artırması, su baskınlarına neden oldu. Sağanak nedeniyle D-300 Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. Yukarıulupınar mevkisinde sel nedeniyle sürüklenen kaya parçaları, yolu kısmen kapattı. Kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. Karayolları ve Darende Belediyesine ait iş makineleri, kara yolunda temizlik ve yol açma çalışması yaptı. Yolda ulaşım, çalışmanın ardından normale döndü. İlçedeki bazı tarım alanları da su altında kaldı. Öte yandan, Ayvalı Mahallesi'nde de bazı evler selden etkilendi.