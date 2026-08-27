Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı! Motorin 80 liranın altına düştü

Uluslararası brent petrol piyasalarındaki aşağı yönlü hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt pompalarına doğrudan yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına yaklaşık 5,30 TL tutarında indirim yapıldı.

27 Ağustos itibarıyla tabelalara yansıyan bu gelişme, özellikle nakliye, lojistik ve ulaşım sektöründe rahatlama sağladı. Yapılan indirim yalnızca motorin grubunu kapsarken; benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış ya da azalış yaşanmadı.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE GÜNCEL POMPA FİYATLARI

Yapılan indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 80 TL psikolojik sınırının altına geriledi. Dağıtım şirketleri, ilçe ve istasyon bazlı küçük fiyat farklılıkları bulunmakla birlikte üç büyük şehirdeki ortalama akaryakıt fiyatları şu şekilde şekillendi:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.29 TL

Motorin: 77.43 TL

LPG: 33.79 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.13 TL

Motorin: 77.27 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA

Benzin: 75.26 TL

Motorin: 78.53 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR

Benzin: 75.57 TL

Motorin: 78.83 TL

LPG: 33.79 TL

Kaynak: Haberler.com