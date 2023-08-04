Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren İçin Veda Töreni Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren için İl Emniyet Müdürlüğü'nde veda töreni düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, şehit ve gazi aileleri ile emniyet personeli katıldı. Dağdeviren, görev sürecinde Malatyalıların huzur ve güveni için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise, Dağdeviren'e hizmetleri için teşekkür etti. Dağdeviren, İl Müftüsü tarafından yapılan dua sonrası kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren için İl Emniyet Müdürlüğü'nde veda töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, şehit ve gazi aileleri ile emniyet personelinin katıldığı törende kısa bir konuşma yapan Ercan Dağdeviren, görev sürecinde Malatyalıların huzur ve güveni için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti.

Dağdeviren'in Malatya'da özveri ile yaklaşık 4 yıl görev yaptığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise, Dağdeviren'e hizmetleri için teşekkür etti.

Dağdeviren, İl Müftüsü tarafından yapılan dua sonrası kentten ayrıldı. - MALATYA