Malatya haberleri! AK Partili Çalık, Pütürge ilçesini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya haberleri! AK Partili Çalık, Pütürge ilçesini ziyaret etti

Malatya haberleri! AK Partili Çalık, Pütürge ilçesini ziyaret etti

Malatya haberine göre AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge ilçesinde temaslarda bulundu.

 - Güncelleme:

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge ilçesinde temaslarda bulundu.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında Pütürge ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çalık, ilçede ilk olarak Taşbaşı Mahallesi'nde TOKİ konutları sakinleriyle bir araya geldi. Milletvekili Çalık, burada yaptığı konuşmada, Pütürge ilçesine çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Çalık, Pütürge'ye ilk etapta 208 konut yapıldığını aktararak, "Önce Pütürge'den başladık. 304 afet konutu ihale edildi, 306 konut üretildi ve teslimi yapıldı. Taşbaşı Mahallesi'nde 208 konut yapıldı, evlerimizin, mekanın güzelliğini, çocuk parklarını, ağaçlandırmayı ve vatandaşlarımızı o evlerde görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Allah o evlerde ağız tadıyla oturmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Pütürge merkezde 213 kentsel dönüşümle afet kapsamında konut yapılacağını ve ihale sürecinde olunduğu bilgisini veren Çalık, ilçede ayrıca 597 köy evi yapıldığını kaydetti.

Milletvekili Çalık, gençlere istihdam sağlamak üzere Pütürge'de Tekstilkent Projesi'nin kazandırılacağını ve 400 gencin istihdam edileceğini belirtti.

Kaymakamlık ziyaretinde bulunan Çalık, daha sonra Ağalar Mahallesi TOKİ bölgesindeki vatandaşlarla ardından ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Milletvekili AK Parti Malatya Pütürge Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title