Malatya gündem haberleri: Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Malatya gelişmesine göre Malatya'da, 69. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı Hükümet Konağı önünde başlayan ve Hacı Hasan Akyol Çarşı Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından ilçedeki yatırımların toplu açılış ve temel atma töreni yapıldı.

Malatya'da, 69. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı

Hükümet Konağı önünde başlayan ve Hacı Hasan Akyol Çarşı Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından ilçedeki yatırımların toplu açılış ve temel atma töreni yapıldı.

Burada konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Anadolu'yu anayurt yapan topraklarda bulunduklarını anlattı.

Ecdadın mirasını taşıdıklarını aktaran Tüfenkci, "Güreşlerimizin, Anadolu'yu anayurt yapan Malazgirt zaferine denk gelmesi de inşallah hayırlara vesile olur. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da festivalin Darende ve Malatyalılara hayırlı olmasını diledi.

Gürkan, Darende ilçesine yol ve içme suyu anlamında çok büyük yatırımlar yaptıklarını hatırlatarak, "Yapmaya da devam ediyoruz. Biz Darende'yi çok eski medeniyetleri, uygarlıkları ve kültürleri üzerinde barındıran bir kadim ilçemiz olarak biliyoruz. Burası Somuncu Baba, Hulusi Efendi ve Hasan Gazi Hazretleri'nin diyarıdır. Bu anlamda bizlere çok büyük sorumluklar düşüyor." diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ise festival kapsamında sünnet şöleni de yapıldığına değinerek, "Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nin sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Darendemizin kültür ve geleneklerine sahip çıkmak ve manevi temellerini ayakta tutmak adına önemli bir etkinliktir." ifadelerini kullandı.

"Güreş tarihimiz Osmanlı'ya kadar dayanmaktadır"

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan da gelenekselleşen festivalin tarihinin Osmanlı'ya kadar dayandığını belirterek, belediye olarak bu geleneği sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Kortej yürüyüşüyle festivalin başladığını dile getiren Özkan, "Güreş bizim ata sporumuzdur. Bizden önce gelen nesil kendi şartlarında buraya kadar getirmiş. Biz de bu görevde olduğumuz müddetçe bu bayrağı en güzel yerlere getireceğiz." ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile Yeşilyurt Belediyesi folklor ekibi gösteri gerçekleştirdi.

Gösterilerin ardından ilçeye kazandırılan tesislerin açılışı yapıldı, bazı tesislerin de temeli atıldı.