Son dakika haberi: Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Son dakika haber... Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 5 kişiden Fatih Kızılkaya ile Mesut Gündoğan hayatını kaybetti.
Vinç operatörü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel