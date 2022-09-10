Son dakika haberi: Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber... Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 5 kişiden Fatih Kızılkaya ile Mesut Gündoğan hayatını kaybetti. Vinç operatörü gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Yeter Erdine Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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