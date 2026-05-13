Dijital bağımlılıktan uzak öğrenciler matematik olimpiyatlarındaki başarılarını perçinlemek istiyor

Malatya Mehmet Emin Bitlis İlkokulu öğrencileri, temmuz ayında Singapur'da gerçekleştirilecek Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na madalya kazanmak hedefiyle çalışıyor.

Okulun 3. sınıf öğrencisi Mete Dinçer (8) ile 4. sınıf öğrencileri Asya Dinçer (10) ve Zeynep Leyla Bayram (10), Kasım 2025'te, Singapur Uluslararası Matematik Yarışmaları Merkezi'nce (SIMCC) çevrim içi yapılan Amerikan Matematik Olimpiyatları'na katıldı.

Mete Dinçer, 39 ülke, 6 bin 3 okul ve 43 bin 345 öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda altın, ablası Asya Dinçer ile Zeynep Leyla Bayram ise bronz madalya elde etti.

Madalyaları yarışma komitesi tarafından kendilerine gönderilen çocuklar, başarılarının mutluluğunu yaşıyor.

Bu başarıyla SIMCC'nin en prestijli yarışmalarından Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan öğrenciler, temmuz ayında yapılacak yarışlara hazırlanıyor.

Dijital ortamdan uzak durdular

Mete Dinçer'in sınıf öğretmeni Öznur Yılmaz, öğrencisinin uluslararası başarı elde etmesinin kendisi için de büyük gurur kaynağı olduğunu, bu başarının zekanın olduğu kadar disiplinli çalışmanın da sonucu olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Çocuklarımızın düzenli problem çözme alışkanlığı edinmesi bu süreçte çok etkili oldu. Özellikle kitapla ve analitik düşünmeyle geçirilen zamanın katkısı da çok büyük. Dijital ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaları ve zamanı verimli kullanmaları da bu başarılarını destekledi." diye konuştu.

Asya Dinçer ve Zeynep Leyla Bayram'ın sınıf öğretmeni Şenol Gür de öğrencilerini tebrik ederek, "Şu anda başarı elde eden çocuklarımızdan bir tanesi yaklaşık 20 bin sayfa, birisi de 18 bin sayfa kitap okumuş durumdalar. Bu da tabii matematikteki başarılarını artırıyor." dedi.

"Telefonla tableti izlememeye çalışıyorum"

Öğrencilerden Mete Dinçer, ev ödevlerini yaptıktan sonra dinlendiğini, dijital mecralardan uzak durmaya çalıştığını anlattı. Dinçer, "Telefonla tableti izlememeye çalışıyorum, onun yerine başka şeyler yapıyorum." ifadesini kullandı.

Mete Dinçer'in ablası Asya Dinçer de sınava girmeden önce çok çalıştığını ifade ederek, "Sınav biraz zor olsa da bir bronz madalyayı hak ettiğimi düşünüyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Evde ödevlerimi bitirdikten ve çantamı topladıktan sonra biraz mola veriyorum." dedi.

"Kitap okuyorum, kardeşimle ilgileniyorum"

Zeynep Leyla Bayram da sınavdan önce biraz heyecanlandığını ve kaygılandığını dile getirerek, "Sınava girdiğimde bazı soruları yapabildiğimi fark ettim. Bazıları zor olsa da yine de birazını yapmıştım. Madalya kazandığım için mutluyum. Evde ödevlerimi yapıyorum. Kitap okuyorum ve bir kardeşim olduğu için kardeşimle ilgileniyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Lütfi Hangün ise Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda başarı elde eden öğrencilerini kutlayarak, "Bu başarıların devamı olacak. Öğrencilerimiz kısmet olursa Singapur'a davet edildiler. İnşallah oraya da katılma imkanları olur. Orada da dereceler yaparlar diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.