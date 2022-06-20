Malatya'dan 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi TÜRKİYE'nin farklı illerinden yakalanıp, geri gönderme merkezlerinde bekletilen Afganistan uyruklu 1135 kaçak göçmenden 227'si, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi. TÜRKİYE'nin farklı illerinden yakalanıp, geri gönderme merkezlerinde bekletilen Afganistan uyruklu 1135 kaçak göçmenden 227'si, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi. Kalan 454 kaçak göçmen, 2 charter seferiyle sınır dışı edilecek. Türkiye'de güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklarla gönderiliyor. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen Afganistan uyruklu 1135 kaçak göçmenden 227'si, 3'üncü charter seferi ile işlemlerinin ardından Malatya Havalimanı'na götürüldü. Göçmenler, jandarma gözetiminde Afganistan'dan gelen yolcu uçağına bindirilerek, charter seferiyle ülkelerine gönderildi. Kalan 454 göçmen, düzenlenecek 2 charter seferiyle daha sınır dışı edilecek. Ülke genelinde 27 Ocak itibarıyla düzenlenen 92 charter sefer ile 23 bin 887 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine gönderildi. Diğer gönderilen yabancı uyruklu göçmenlerle bu rakam toplam 42 bin 212'ye ulaştı. Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel Togo Cumhuriyeti Afganistan Malatya Göçmen Güncel Haberler

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