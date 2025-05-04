Malatya'daki İşçilerin Halay Molası Yüzleri Güldürdü

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Malatya'da deprem sonrası konut seferberliğinde çalışan işçiler, inşaat alanında halay çekerek stres attı. Yorucu mesailerine rağmen moralini kaybetmeyen işçilerin eğlenceli anları, izleyenleri gülümsetti.

Malatya'da işçilerin halay molası yüzleri güldürdü

MALATYA - Deprem sonrası konut seferberliğinin sürdüğü Malatya'da, Çöşnük Mahallesi'nde çalışan 3 işçi, inşaat alanında halay çekerek stres attı. Yorucu mesaiye rağmen moralini kaybetmeyen işçilerin renkli görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Malatya'da deprem sonrası başlatılan konut seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Şehir genelinde yükselen yeni konutlarda binlerce işçi, gece gündüz demeden mesai yaparak evlerin bir an önce tamamlanması için yoğun çaba harcıyor.

Zorlu çalışma şartlarına rağmen moral ve motivasyonlarını kaybetmeyen işçilerin renkli anları ise zaman zaman yüzleri gülümsetiyor. Çöşnük Mahallesi'nde rezerv alan statüsünde devam eden konut inşaatında çalışan 3 işçinin, iş stresini bir kenara bırakıp inşaat alanında halay çekmeleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnşaat iskelesi üzerinde açtıkları müzikle halay çeken işçilerin neşeli anları, kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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