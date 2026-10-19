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İngiltere'de otobüste yüksek sesle müzik çalana 100 sterline kadar ceza geliyor

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İngiltere'de otobüste yüksek sesle müzik çalana 100 sterline kadar ceza geliyor
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İngiltere'de toplu taşımadaki rahatsız edici davranışlara karşı hazırlanan düzenlemeyle otobüste yüksek sesle müzik çalan yolculara 100 sterline kadar para cezası kesilebilecek. Trenlerde de yolculara sessizlik çağrısı yapan ulusal bir kampanya başlatılıyor.

BBC'nin haberine göre İngiltere'de otobüslerde yüksek sesle müzik çalan yolculara 100 sterline kadar para cezası kesilebilecek. Hükümet, toplu taşımadaki rahatsız edici davranışlara karşı yeni bir düzenleme başlattı.

Önlemler yalnızca yüksek sesli müzikle sınırlı değil. Çöp atmak, elektronik sigara içmek ve tehditkâr davranışlar da yolculukları iyileştirme hedefiyle kapsama alındı.

Cezaları kesme yetkisi, bu yıl yürürlüğe giren düzenlemeyle yerel yönetimlere verildi. Yerel yönetimlerin otobüslere getireceği yeni kuralların Ulaştırma Bakanı tarafından onaylanması gerekiyor. Hükümet, kuralları otobüs şoförlerinin değil, ulaşım güvenlik görevlileri ile polisin uygulayacağını açıkladı.

Trenlerde ise yolculara "Vagonu paylaşın, gürültüyü değil" çağrısı yapan ulusal bir kampanya başlatılıyor. Trenlerde mevcut kurallara göre uyarıya rağmen sesi kısmayan yolcu trenden indirilebiliyor ya da 1.000 sterline kadar cezayla karşılaşabiliyor.

Başbakan Andy Burnham, "Hepimiz trende birinin telefonundan yüksek sesle müzik ya da video açtığı anlara denk geldik. Bu sinir bozucu ve yolculuğu hızla mahvedebiliyor" dedi. Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander da davranışlardaki küçük değişikliklerin toplu taşıma deneyiminde büyük fark yaratabileceğini söyledi.

Düzenleme kampanya gruplarınca memnuniyetle karşılansa da cezaların nasıl uygulanacağı sorgulanıyor. Bağımsız gözlem kuruluşu Transport Focus'a göre her 10 yolcudan 4'ü, rahatsız edici davranışlar nedeniyle yolculukta kendini savunmasız hissettiğini belirtiyor.

Kaynak: BBC

BBC
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