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Malatya'daki Deprem Elazığ'da Panik Yaşattı

Malatya'daki Deprem Elazığ'da Panik Yaşattı
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da panik anlarına neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kuafördeki tıraş edilen kişilerin ve çalışanların kaçıştığı anlar yer aldı. Ayrıca deprem nedeniyle bazı köy yollarında meydana gelen taş düşmeleri temizlendi.

MALATYA'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da bir kuafördekilerin panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedildi. Depremde 20 binanın ağır, 517 binanın ise az hasar aldığı kentte panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir erkek kuaföründe tıraş edilen kişilerin ve çalışanların sarsıntı sırasında kaçıştığı anlar yer aldı.

TAŞ VE KAYALARIN DÜŞTÜĞÜ YOL TEMİZLENDİ

Öte yandan depremde Baskil ve Sivrice ilçelerindeki bazı köy yollarına taş ve kayalar düştü. İl Özel İdaresi tarafından 6 iş makinesi ile başlatılan çalışmalarda yollar, taş ve kayalardan temizlendi. İlçelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde hasar tespit çalışmaları için 10 teknik personel ve 10 servis aracı görevlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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