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Malatya'daki Deprem 6 Şubat'ın Etkisiyle Gerçekleşti

Malatya'daki Deprem 6 Şubat'ın Etkisiyle Gerçekleşti
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Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Türkmen, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen depremin, 6 Şubat 2023'teki depremlerin oluşturduğu stres aktarımından kaynaklandığını belirtti. Türkmen, vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Türkmen, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen depremin, 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkisiyle oluşan stres aktarımıyla ilgili olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Türkmen, AA muhabirine, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Malatya'daki depremin, 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme yakın bir hatta gerçekleştiğini belirten Türkmen, "Bu deprem, Doğu Anadolu Fay Zonu'nda Yeşilyurt ve Pütürge arasında dört beş parçadan oluşan bir fay zonu üzerinde meydana geldi. 6 Şubat depreminde meydana gelen büyük yer hareketlerinden tetiklenen artçı bir deprem. Bu bölgede büyük depremin arkasından büyüklüğü 6'ya kadar olacak artçı depremler bekliyorduk." diye konuştu.

Türkmen, vatandaşların korkmasına gerek olmadığını ancak hasarlı binalardan uzak durulmasını istedi.

Anadolu'nun tektonik açıdan deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Türkmen, bunun için depreme dirençli alanların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Türkmen, Yedisu fayına dikkati çekerek, "Bu depremin Adana'ya bir etkisi yok, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın doğuya doğru stres birikimiyle ilgili. Erzincan ile Tunceli arasındaki Yedisu Fay Zonu'nda uzun süredir sessizlik olduğundan orada stres birikimi söz konusu, o fay üzerinde sismik boşluk mevcut. Orada bir deprem olasılığı var ve bekleniyor." diye konuştu.

Doğu Anadolu Fay Zonu'nda meydana gelen depremlerde 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkisinin bulunduğunu vurgulayan Türkmen, şunları kaydetti:

"Bu olan depremlerin hepsi 6 Şubat depremlerinin etkisiyle oluşan stres aktarımıyla ilgili. Yani o büyük depremin arkasından artçı olabilecek, o değerin altında beklenecek depremler. Özellikle deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmamız lazım."

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Güncel

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