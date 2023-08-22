Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğaya Kanatlı Hayvan Salım Projesi kapsamında Malatya Keklik Üretme İstasyonunda yetiştirilen 600 kınalı keklik, Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda doğaya salındı. Kekliklerin biyolojik mücadelede önemli rol oynadığı belirtildi.

Malatya'da yetiştirilen 600 kınalı keklik, Siirt'te doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Doğaya Kanatlı Hayvan Salım Projesi kapsamında Malatya Keklik Üretme İstasyonunda yetiştirilen kınalı keklikler Siirt'e getirildi.

Kınalı keklikler, Botan Vadisi Milli Parkı'nda doğaya salındı.

Açıklamada, kekliklerin insanlar ve diğer canlılar için tehlike oluşturan çekirge, kene gibi hayvanların artışının kontrol altına alınmasına ilişkin sürdürülen biyolojik mücadelede önemli rol oynadığı kaydedildi.